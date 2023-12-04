النحاس: فوز نواذيبو درس لـ براميدز

أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق أن فوز نواذيبو على بيراميدز مفاجأة كبيرة، مُشيرًا إلى أن عامل الطقس أثر على أداء اللاعبين.

وقال النحاس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة المحور: "فوز نواذيبو على بيراميدز مفاجأة كبيرة، وأعتقد أن عامل الطقس أثر على أداء اللاعبين في هذه المباراة".

وأضاف: "فوز نواذيبو على بيراميدز به درس للفريق، الذي ينافس على التأهل من مجموعته، وكذلك في الدوري العام، وجميع البطولات الأخرى".

وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "المدرب عندما لا يقم بتثبيت التشكيل، يكون حسب موقف المباريات والفريق، وهذا نراه في النادي الأهلي وبيراميدز".

وكان نواذيبو قد فاز على بيراميدز بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.