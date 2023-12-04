انتهاء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بإغلاق صناديق الاقتراع بـ لوس أنجلوس

انتهت عملية تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024 بإغلاق صناديق الاقتراع بالقنصلية العامة لمصر بمدينة لوس أنجلوس في التاسعة مساء الأحد بالتوقيت المحلي لولاية كاليفورنيا بأمريكا.



وكان مقر اللجنة الفرعية بالقنصلية العامة بلوس أنجلوس قد شهد منذ أمس الأول الجمعة إقبالا من جانب أبناء مصر المقيمين في كاليفورنيا والذين حرصوا على المشاركة فى رسم مستقبل مصر والحفاظ على استقرارها ومواصلة مسيرة التنمية فى البلاد.



وأشاد أبناء الجالية المصرية - الذين توافدوا على مدار الأيام الثلاثة للاقتراع - بتنظيم وسلاسة العملية الانتخابية بمقر القنصلية والتسهيلات التى تم توفيرها.



وتعد اللجنة الفرعية بقنصلية مصر في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة آخر اللجان الفرعية بسفارات وبعثات مصر الدبلوماسية بالخارج التى تغلق صناديق الاقتراع فى ضوء فروق التوقيت.