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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. اللحظات الأولى لاقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال لقلقيلية

صدى البلد

تداولت وسائل إعلام فلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو للحظات الأولى لاقتحام قوة خاصة من جيشالاحتلال لقلقيلية صباح اليوم وتعرضها لإطلاق نار مباشر من قبل مقاومين.

https://x.com/shehabagency/status/1731549754775961816?s=46&t=sJUBxwS2OXKMjoWqt81r9w

 

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن قوات خاصة قتلت مسلحين اثنين خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمالالضفة الغربية.

هذا وقد اندلعت اشتباكات قوية اليوم بين رجال الفصائل الفلسطينية وجنود جيش الاحتلال في جميع أنحاء فلسطين.

إذ أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن اشتباكات ضارية تقوم الآن بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان والنصر شمال غرب مدينة غزة.

 وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن قوات جيش الاحتال الإسرائيلي اقتحمت عدد من بلدات في الضفة الغربية. 

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن عناصر المقاومة الفلسطينية تخوض قتالا عنيفا ضد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفةالغربية أيضا، ويأتي ذلك تزامنا مع اقتحام القوات الإسرائيلية لـ جنين وقلقيلية والخليل وقرية جفنا شمال رام الله ومخيم الجلزون للاجئين.

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