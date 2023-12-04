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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر جماهيري حاشد بدمياط الجديدة لدعم وتأييد الرئيس السيسي

مؤتمر حاشد
مؤتمر حاشد

نظمت أمانة حزب مصر الحديثة بدمياط  مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة دمياط الجديدة، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة في الاستحقاق الانتخابي ٢٠٢٤ ولحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي ٢٠٢٤ .


حضر المؤتمر أعضاء من مجلس الشعب والشورى ، قيادات دينية وقيادات المجتمع المدني، ممثلي الأحزاب وجمع كبير من أهالي مدينة دمياط الجديدة ومدن وقري محافظة دمياط .
 

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني للجمهورية مصر العربية ثم كلمة لأمين الحزب بدمياط اللواء علي العساس ( عضو لجنه الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب) مؤكدا علي ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلاً صوتك مهم فكن إيجابيا وشارك في أي وقت خلال فترة الانتخابات، وهذا ما نسميه رد الجميل، لكي نوصل صورة إيجابية للعالم أننا في صف واحد ونساند رئيسنا وندعمه فيما يتخده من قرارات لصالح مصر.
 

تخلل المؤتمر فقرات غنائية وانشادية في حب مصر.

وصول 6030 رأس ماشية بإجمالي وزن 1586 طن لميناء دمياط


 

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دمياط الاستحقاق الانتخابي الانتخابات الرئاسية الدفاع والأمن القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المشاركة الإيجابية

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