وصول 6030 رأس ماشية بإجمالي وزن 1586 طن لميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 سفينة .. بينما غادر 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 44 سفينة ، منها السفينة ( ELLY ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من رومانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 64061 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية ..

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27508 أطنان تشمل : 5325 طن رمل و 670 طن ملح معبأ و 10903 طن يوريا و 10610 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30103 طن تشمل : 4550 طن خردة و 6772 طن حديد و 3308 طن رخام و 1085 طن زيت طعام و 6401 طن قمح و 4094 طن ذرة و 1500 طن حمص و 807 طن اسمنت معبأ و 6030 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1586 طن.



وبلغت حركة الصادر من الحاويات 126 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 856 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3625 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118545 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 356283 طنًا.



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2437 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا ، و عدد 2 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4639 شاحنة .