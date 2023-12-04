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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤتمر جماهيري حاشد لحزب المؤتمر بالبحر الأحمر لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

مؤتمر دعم السيسي
مؤتمر دعم السيسي

عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس اتحاد القبائل العربية، مؤتمر جماهيري حاشد ، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة البحر الأحمر بعنوان "مصر وتحديات المرحلة .. المشاركة الإيجابية للانتخابات الرئاسية القادمة".

ويترأس المؤتمر ، أمين الحزب بالمحافظة ياسر حسن ، وأحمد سمير بدرة  الأمين العام المساعد ، وكانت المحاور هي التحديات الأمنية التى تواجه مصر والتحديات الاقتصادية وأزمات الطاقة وحتمية التوحد خلف القيادة السياسية.

وقام بتقديم المؤتمر المستشار أحمد فؤاد القاضي آمين تنظيم الحزب بالبحر الأحمر ، وانقسمت المناقشة إلى جلستين حواريتين الأولى تم مناقشة أهداف الحزب وما تم إنجازه والأفكار وأسباب دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة وأدار الحوار سامح هليل – أمين العضوية بالمركزية والجلسة الثانية جاءت مناقشة للمحاور و التحديات الامنية و الاقتصادية و أدار الحوار محمود الماظ مساعد رئيس الحزب.

وذلك بحضور كوكبة بوفد رفيع المستوي من الامانة المركزية لحزب المؤتمر تضم نواب رئيس الحزب، وأمناء اللجان النوعية.

وقال اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام عضو مجلس الشيوخ ، على دعم الحزب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة ، مؤكدا على ضرورة المشاركة الايجابية من ابناء الوطن في التصويت في هذه الانتخابات .

وقال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي أن أسباب توحد أبناء حزب المؤتمر دعما للسيد الرئيس لفترة رئاسية قادمة جاء من خلال البحث والدراسة ومعرفة دورالرئيس خلال الفترة الماضية وما تم من إنجازات و ضرورة الاستمرار لاستكمال هذة النهضة و الاستمرار في الفكرة الصحيح لإدارة البلاد .

ومن جانبه قال اللواء أحمد زغلول نائب رئيس الحزب أن التحديات الأمنية التى تواجه دولتنا في ظل الظروف الحالية تدعونا الي الاصطفاف جنبا إلى جنب مع القيادة السياسية الحكيمة لمواجه تلك الظروف

وأكد الشيخ علي فريج نائب رئيس الحزب،  علي دعم أهالي سيناء الحبيبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.

من جانبه ، أكد القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب للنقل البحري ، أن هناك اهميه كبرى للاقتصاد الأزرق،  وطالب بضرورة إنشاء وزارة  للنقل البحري تضم تحتها كل مواني مصر ، ولابد أن تكون بينها علاقة تكاملية وليست تنافسية.

وأشار جبر أيضا إلى أهمية الاقتصاد الأزرق في جلب العملة خاصة العائد الدولاري بجانب قناة السويس والمصريين بالخارج،  كما أكد على ضرورة وجود اسطول بحري مصري ، سواء ركاب أو بضائع .

كما تحدث أحمد خالد نائب رئيس الحزب،  عن مبادرة ماذا تريد من الرئيس، لافتا أن الاستمارة الإلكترونية والتي تم إطلاقها وصل عدد المقترحات عليها من المواطنين لأكثر  من  عشرة آلاف مقترح من مختلف الشرائح العمرية، وتم تقسيم هذه المقترحات محور سياسي ومحور مجتمعي ، واقتصادي .

وأكد خالد أن مقترحات المواطنين أكدت علي مدي وعي المواطن المصري واخذ الأمر بمنتهي الجدية، ووعيه بمتطلباته واحتياجاته في هذه المرحلة، وكانت مطالبات المواطنين بضرورة حماية الأمن القومي المصري،  في هذه المرحلة، وضرورة الرقابة علي الأسعار،  وإعادة هيكلة منظومة التموين، وقد تم تجميع المقترحات وتقديمها الي الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه تحدث اللواء محمد نعيم أمين التنظيم المركزي لحزب المؤتمر،  عن الامن الداخلي المصري، والمخططات التي ضد الدولة المصرية والشعب المصري.

وأضاف نعيم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،  أعاد للدولة المصرية الأمن والاستقرار والأمان،  والذي يشعر به المواطن الآن وحارب الإرهاب وحروب الجيل الخامس .

ومن جانبه قال خالد مرشد امين تنظيم اتحاد الشباب ، أن اتحاد شباب حزب المؤتمر تولي رئاسته الي الان سته رؤساء مؤكدا على ضرورة دعم الشباب للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة القادمة، كما تحدث عن مبادرة "اتفضل نشرب قهوة مجانا" وهي تعد أحد أساليب التواصل الفعالة بالحملات الانتخابية الميدانية لحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية بالانتخابات

السيسي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ مؤسس القبائل العربية حزب المؤتمر

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