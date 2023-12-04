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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تدرس إصدار سندات بالروبية الهندية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار

صدى البلد

قال وزير المالية د.محمد معيط، إن مصر تدرس اصدار سندات بالروبية الهندية العام القادم بقيمة قد تصل إلى 500 مليون دولار.

وأكد في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر المناخ بدبي أن مصر تبحث اصدار شريحة ثانية من الصكوك واصدار سندات استدامة بقيمة تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار العام القادم .

وأوضح إن صندوق النقد أكد رغبته في زيادة حجم التمويل المقدم لمصر، مؤكدا أن هناك تواصل مستمر وسعى بهدف إتمام المراجعة قريباً ، لافتا إلى أن هناك 824 مليار جنيه احتياجات للموازنة في مصر للسنة المالية الحالي.

وتابع : “  علاقة مصر مع صندوق النقد ممتدة وهناك عمل جاد لإتمام المراجعة، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي لديه سياسته الخاصة لتحديد آليات جدولة القروض، وأضاف أن هناك طرق تمويل للتعامل مع أضرار التغير المناخي بتكلفة منخفضة ”.

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