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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر يعقد اجتماعاً لتنظيم سير الانتخابات بالمقرات الانتخابية

صدى البلد

عقد  صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر صباح اليوم  اجتماعا موسعا بحضور   وكلاء المديرية ومديري الادارات الفرعية  بالأقصر لتجهيز المقار الانتخابية من كافة الاحتياجات اللوجستية من مياة وكهرباء ونظافة عامة  ومد جميع اللجان الانتخابية بمتطوعين وزارة الشباب والرياضة والكيانات الشبابية واعضاء اندية التطوع واندية الفتاة والمرأة وأعضاء البرلمان لتغطية كافة المقرات الانتخابية بالمحافظة وعددها 179 مقر انتخابي والمساهمة في تنظيم العملية الانتخابية في دخول وخروج كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة باللجان الانتخابية  وطباعة ايديهات لكل مشارك في عملية التنظيم .

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ياتى ذلك بناءا علي توجيهات  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وايماءا الي الاجتماع الذي عقده المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر

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