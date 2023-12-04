مطالبات من حقوق الإنسان بوقف تصدير أجزاء مقاتلات F-35 من هولندا لإسرائيل

يتوجه محامو حقوق الإنسان ، إلى المحكمة في هولندا اليوم الاثنين، للمطالبة بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من هولندا إلى إسرائيل والتي يمكن استخدامها في الهجمات على غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت منظمات حقوق الإنسان إن تسليم قطع غيار خاصة بطائرات F-35 يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة.

ويريد المحامون الحقوقيون من محكمة لاهاي أن تصدر أمرا قضائيا يحظر تصدير أجزاء من طائرات F-35 المخزنة في مستودع ببلدة فونسدرخت جنوبي هولندا.

وقال المحامي ليزبث زيجفيلد للمحكمة: “يجب على الدولة أن توقف على الفور تسليم أجزاء من طائرات F-35 إلى إسرائيل”.

وأضاف زيجفيلد، نقلاً عن وثائق حكومية، أن الجمارك الهولندية سألت الحكومة عما إذا كانت تريد مواصلة الصادرات بعد هجوم 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

ولفت إلى أن التحذير من أن الطائرات المقاتلة يمكن أن تساهم في انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب لا يفوق، بالنسبة لهولندا ومصالحها الاقتصادية وسمعتها الدبلوماسية.

وحث محامي الحكومة رايمر فيلدهويس القاضي المنفرد في المحكمة على رفض التوجيه، قائلا إنه حتى لو تم دعم الحجج القانونية لمحامي الحقوق وحظر الصادرات، فإن “الولايات المتحدة ستسلم هذه الأجزاء إلى إسرائيل من مكان آخر”.