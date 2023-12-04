عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطالبات من حقوق الإنسان بوقف تصدير أجزاء مقاتلات F-35 من هولندا لإسرائيل

صدى البلد

يتوجه محامو حقوق الإنسان ، إلى المحكمة في هولندا اليوم الاثنين، للمطالبة بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من هولندا إلى إسرائيل والتي يمكن استخدامها في الهجمات على غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت منظمات حقوق الإنسان إن تسليم قطع غيار خاصة بطائرات F-35 يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة.

ويريد المحامون الحقوقيون من محكمة لاهاي أن تصدر أمرا قضائيا يحظر تصدير أجزاء من طائرات F-35 المخزنة في مستودع ببلدة فونسدرخت جنوبي هولندا.

وقال المحامي ليزبث زيجفيلد للمحكمة: “يجب على الدولة أن توقف على الفور تسليم أجزاء من طائرات F-35 إلى إسرائيل”.

وأضاف زيجفيلد، نقلاً عن وثائق حكومية، أن الجمارك الهولندية سألت الحكومة عما إذا كانت تريد مواصلة الصادرات بعد هجوم 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

ولفت إلى أن التحذير من أن الطائرات المقاتلة يمكن أن تساهم في انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب لا يفوق، بالنسبة لهولندا ومصالحها الاقتصادية وسمعتها الدبلوماسية.

وحث محامي الحكومة رايمر فيلدهويس القاضي المنفرد في المحكمة على رفض التوجيه، قائلا إنه حتى لو تم دعم الحجج القانونية لمحامي الحقوق وحظر الصادرات، فإن “الولايات المتحدة ستسلم هذه الأجزاء إلى إسرائيل من مكان آخر”.

محامو حقوق الإنسان هولندا إسرائيل غزة الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

إيديكس 2023.. مصر تستعرض أحدث ما توصلت إليه في الصناعات الدفاعية والعسكرية|صور

زوجته لم تعلم بوفاته .. تفاصيل حادث الراحل أشرف عبد الغفور

حقيقة اعتذار الزمالك والأهلي عن المشاركة في كأس الرابطة

قرار عاجل من النيابة بحق المتهم بالتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور

وزير النقل : لا استيراد للأتوبيسات .. ودعم الصناعات الوطنية

سعر البيع| قرار عاجل من الحكومة بشأن السكر.. إلزام المستوردين وفواتير إلكترونية| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بعباية ياسمين صبري تثير الجدل| شاهد

جمال شعبان: 7 أطعمة مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع| تعرف عليها

فيديو

لم يكملوا أغنيتهم.. جنود الاحتلال يحتفلون بـ"شردناهم" ففوجئوا بصدمة مدوية| شاهد

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ