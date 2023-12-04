إسرائيل تهدد: دخول حزب الله الحرب خطأ كبير سيندم عليه عمره

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم الاثنين، إن الاحتلال ملتزم بتفكيك حركة المقاومة الفلسطينية حماس، من خلال مواصلة الغارات على قطاع غزة، مضيفًا أنه تم إطلاق 11500 صاروخ على إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

وحث ليفي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أهالي غزة على التوجه إلى المناطق الآمنة، زاعمًا أنه عندما تنتهي الحرب سيتمكن السكان في القطاع من العودة إلى بيوتهم وإعادة بنائها.

ولفت إلى أنه إذا انخرط حزب الله بالفعل في هذه الحرب فسيقترف خطأ عمره وستكون التبعات خطيرة عليه وعلى لبنان.

وأكد المتحدث باسم حكومة الاحتلال أن الدعم الأمريكي لإسرائيل كان ثابتا منذ البداية، مطالبًا حركة حماس بإعادة جثث القتلى الإسرائيليين لديها.

وفي وقت سابق، علق العقيد احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كوبي ماروم، على حادثة إصابة 11 جنديا إسرائيليا بجروح جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان وسقوطه في مستوطنة قريبة من الحدود.

وقال ماروم في مقابلة مع صحيفة "معاريف": أعتقد أن الحادث الخطير الذي وقع في بيت هليل أثبت أن واقع وجود حزب الله على بعد بضعة كيلومترات من الحدود لا يطاق".

وأضاف: أعتقد أن إسرائيل ترتكب خطأ استراتيجيا خطيرا في الساحة الشمالية أمام حزب الله، هناك تحد كبير للأمن القومي هنا ونحن نتصرف كما لو أن السابع من أكتوبر لم يكن موجودا".

وتابع: هناك منظمة إرهابية هنا بدأت الحرب ضدنا على الجبهة الشمالية، ونحن منذ أسابيع نتبع توجيهات شديدة الحذر تحتوي على رد فعل ضعبف هذا وضع مستحيل".

واستطرد: على الجيش الإسرائيلي أن يجبر حزب الله على دفع ثمن حقيقة"، مشددا " كلما تعمقنا في رد الفعل، فإن مستوى ردود فعل حزب الله سوف ينخفض ​​لأنه سيدرك أنه يدفع الثمن".

وأشار ماروم إلى القرار الأممي رقم 1701، وقال إنه "في الواقع آلية فشلت تماما لأنها سمحت لحزب الله في العقد الماضي بتسليح نفسه دون عائق أمام أعداد فلكية من التهديدات الموجهة إلى دولة إسرائيل، كما أنها فشلت في التصدي لها".