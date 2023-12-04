جامعة العريش تنفذ دورات تدريبية ضمن المشروع القومي "مودة"

تواصل جامعة العريش، شمال سيناء، تنفيذ برنامج الدورات التدريبية للمشروع القومي للحفاظ على الأسرة المصرية "مودة" بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تحت إشراف قطاع شئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، و منسق المبادرة في الجامعة، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة.



وصرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بأن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في مارس 2019 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الدكتور رئيس الجامعة، إلى أن اهتمام القيادة السياسية جاء حرصًا واهتمامًا وحمايةً لكيان الأسرة المصرية التي تُمثّل نواة المجتمع والحضّانة الأولى لبناء إنسان سوي، ومواطن ناجح قادر على المُشاركة الفعالة داخل مجتمعه.

وأكد أن جامعة العريش مستمرة في تدريب الطلاب والطالبات بمشروع مودة لتأهيل المقبلين على الزواج وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب يوليو 2018 وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

زيادة درجة الوعي:

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مشروع قومي غاية في الأهمية لزيادة درجة الوعى لدى الشباب، مشيدًا بالإنجاز الذى تم تحقيقه خلال الفترة الماضية لبرنامج "مودة".

وأكد على أهمية المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب الجامعي وانطلاق مرحلة جديدة من التدريبات المباشرة، مؤكدًا على أهمية البرنامج وتنفيذه بالجامعة لخدمة الطلاب والطالبات والبيئة المحيطة.

كما أكد على دعم الجامعة لتنفيذ البرنامج وتوفير كل ما يلزم لتحقيق البرنامج لأهدافه.

وفي هذا السياق قامت كليات بفاعليات التدريب بالتدريب لعدد ١١٤ طالب وطالبة من كلية الطب البيطري، قامت بالتدريب الدكتورة فايزة أحمد إبراهيم، وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث بالكلية.

كما قامت الدكتورة سماح محمد لطفى محمد، مدرس علم الاجتماع كلية الآداب بتدريب عدد 49 طالب وطالبة بكلية الآداب، عدد كبير بكلية التربية الرياضية حيث قامت بالتدريب الدكتورة إسراء عبد العظيم، وحاري تنفيذ باقي التدريبات بكليات الجامعة المختلفة.