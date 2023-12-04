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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح خطير من بن جفير بشأن تسليح المستوطنين الإسرائيليين

بن جفير
بن جفير

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، اليوم الإثنين، إن أكثر من 260,000 طلب جديد للحصول على سلاح ناري تم تقديمها إلى وزارته منذ اندلاع الحرب في غزة.

وتتماشى الطلبات مع جهود بن جفير لتسهيل متطلبات المستوطنين للتقدم بطلب للحصول على ترخيص سلاح ناري، والتي تقول وزارته إنها زادت العدد المسموح به بـ “عشرات الآلاف”.

وقال بن جفير في بداية اجتماع حزبه “عوتسما يهوديت” في الكنيست:  “كانت سياستي داخل المكتب هي السماح لأكبر عدد ممكن من الأشخاص بالحصول على سلاح.. في فترة قصيرة من الزمن، كنا نمنح ما يصل إلى 3000 موافقة يوميًا، ارتفاعًا من حوالي مائة يوم ما قبل الحرب”.

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ودافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف عن هذه الخطوة ضد هجمات لجنة مراقبة الدولة التي طالبته الأسبوع الماضي بوقف هذه الممارسة.

بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي إسرائيل

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