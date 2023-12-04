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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ 2005.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بلواء كفير إلى غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بلواء مشاة كفير إلي غزة

دخل لواء المشاة كفير التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلي قطاع غزة لأول مرة منذ عام 2005، وذلك خلال أول مناورة برية له على الإطلاق.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، أنه خلال عمليات اللواء، اكتشف حوالي 30 فتحة أنفاق تابعة لحماس ووجه حوالي 100 ضربة مدفعية ضد مواقع الحركة.

ويتكون اللواء القتالي في غزة من وحدة استطلاع حاروف وكتيبة دوشيفات 94، إلى جانب قوات الدبابات الاحتياطية من لواء كرياتي، والمهندسين القتاليين، وقوات المدفعية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن ممر إنساني جديد في جنوب قطاع غزة، مع تقدمه في خان يونس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "اكس X"، إن الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب في غزة، صلاح الدين، في المناطق شمال شرق خان يونس هي "ساحة قتال".

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وأضاف أدرعي: "القتال والتقدم العسكري لجيش الدفاع في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس، ويشكل محور صلاح الدين في هذه المقاطع ساحة قتال فمن الخطورة بمكان الوصول إليه!".

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