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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير آليات ومصرع جنود.. كتائب القسام تكبد الاحتلال خسائر فادحة في غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لـ حركة حماس، اليوم الإثنين، أنها ضربت حشود قوات الإسرائيلية جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت كتائب القسام عبر صفحتها على تليجرام، إنه تم استهداف دبابة إسرائيلية حولها عدد من الجنود في منطقة الفالوجا بقذيفة "الياسين 105" ومقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأضافت القسام أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة، وقتلوا عدداً منهم في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، كما خاص مقاتلوا القسام اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة ويستهدفون 5 آليات متوغلة بقذائف "الياسين 105".

كما قالت القسام إنها استهدفت قوة إسرائيلية خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" والإجهاز على من تبقى من أفراد القوة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وأشارت كتائب القسام إلى أنها استهدفت أيضا قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد في بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام، منذ قليل، أنها قصفت مستوطنتي "سديروت" و"نتيفوت" برشقات صاروخية.

وقالت القسام إنها استهدفت برشقة صاروخية عسقلان وموقع صوفا العسكري ؛ ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن صواريخ المقاومة نجحت في إصابة مباشرة لمبنى في المستوطنة.

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