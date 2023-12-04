بعد قصف مستوطنتين جديدتين.. كتائب القسام تواصل دك قوات الاحتلال بجنوب غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قصف مستوطنتي "سديروت" و "نتيفوت" برشقات صاروخية.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، دكت كتائب القسام تحشدات العدو جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقبل قليل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، أنها استهدفت برشقة صاروخية عسقلان وموقع صوفا العسكري ؛ ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن صواريخ المقاومة نجحت في إصابة مباشرة لمبنى في المستوطنة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قالت كتائب القسام انها استهدفت أيضا 3 آليات عسكرية إسرائيلية في محور شرق غزة بقذائف الياسين.

وعلاوة على ذلك؛ فقد أكدت استهداف دبابة صهيونية متوغلة شرق بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105".

وعلى الجانب الآخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأثنين، عن ممر إنساني جديد في جنوب قطاع غزة، مع تقدمه في خان يونس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "اكس X"، إن الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب في غزة، صلاح الدين، في المناطق شمال شرق خان يونس هي "ساحة قتال".

يقول: "القتال والتقدم العسكري لجيش الدفاع في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس؛ يشكل محور صلاح الدين في هذه المقاطع ساحة قتال فمن الخطورة بمكان الوصول إليه!"

وتابع إنه "جيش الدفاع الإسرائيلي سيسهل حركة المدنيين عبر طريق جانبي إلى الغرب من خان يونس".

وأضاف: "سيكون المرور من منطقتي رفح وخان يونس نحو دير بلح ومخيمات وسط غزة متاحا عبر الطرق التالية: طريق الرشيد الساحلي وشارع الخوض في دير بلح".