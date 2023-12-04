أبو بكر شوقي: سعيد بعرض فيلم هجان للجمهور السعودي

أعرب المخرج أبو بكر شوقي عن فخره بعرض فيلمه الجديد هجان في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة.

وقال "شوقي"، قبل عرض الفيلم الأول وبحضور فريق العمل، “فخور بتقديم الفيلم في بلده للجمهور السعودي، موجها الشكر لكل الجهات الانتاجية التي عملت على إنجاز مشروعه”.

أبو بكر شوقي سبق وأن شارك بفيلمه الروائي الأول يوم الدين بالمسابقة الرسيمة لمهرجان كان السينمائي، قبل أن يعرض في عدد كبير من المهرجانات.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.