تفاصيل مساهمة صندوق تحيا مصر بزواج 15فتاة من أبناء العاملين بجامعة كفر الشيخ

تحدث هشام خليفة، مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، عن تفاصيل مبادرة "دكان الفرحة" والتي تم تقديمها لأهالي كفر الشيخ بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ.

وقال خليفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مبادرة دكان الفرحة بكفر الشيخ تم خلالها توزيع أكثر من 30 ألف قطعة ملابس مجانية"، لافتا: "تمت إتاحة 5 قطع ملابس من اختيار الطلبة والطالبات بجامعة كفر الشيخ".

وأضاف هشام خليفة، مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر،: "صندوق تحيا مصر مستمر في دعم الأسر والمواطنين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية".

وأوضح خليفة: "المبادرة عملت على تيسير زواج 15 فتاة من أبناء العاملين في الجامعة"، موضحا: "كل عروس حصلت على «غسالة، ثلاجة، مروحة، أطقم ملابس، وأواني طهي، وغيرها من الأدوات المنزلية، كهدية من صندوق تحيا مصر، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأشار: "مبادرة بالهنا والشفا التابعة للصندوق وزعت أكثر من 1200 كرتونة مواد غذائية وأكثر من 120 بطانية، بالإضافة إلى قسائم مشتريات بقيمة 200 جنيه للعاملين والأفراد بالجامعة".