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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عزز صدارته.. الهلال السعودي يفوز على نساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي
الهلال السعودي

حقق الهلال السعودي، الفوز على نساجي الإيراني 2-1 مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات دور المجوعات بدوري أبطال آسيا.

وافتتح أهداف المباراة ميشيل ديلجادو في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز سالم الدوسري النتيجة للزعيم في الدقيقة 54.

وقلص ناساجي النتيجة بهدف في الدقيقة 78 عن طريق لاعبه محمود قائد رحمتي.

وأنهى الهلال دور المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة: 5 انتصارات، وتعادل وحيد.

بدأت المباراة قوية من جانب الزعيم السعودي، ففي الدقيقة الرابعة سجل الأزرق هدفه الأول عن طريق ميشيل ديلجادو، بعد هجمة منظمة بدأت بعدة تمريرات على الجبهة اليسرى أنهاها محمد البريك بعرضية أرضية داخل منطقة الجزاء فاستقبلها ديلجادو بتسديدة مباشرة سكنت الشباك، وفي الدقيقة 12 أفسد دفاع الهلال ركنيتين لناساجي، قبل أن يخفق عبد الله الحمدان في الاستفادة من انفراد، في الدقيقة 26، حيث تصدى له الحارس حسين خاطر، الذي عاد وأبعد الكرة من على خط المرمى بعدما كادت تسكن الشباك، إذ ارتدت من أحد المدافعين.

واحتسبت ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 32 بعد عرقلة صالح الشهري، ثم ألغيت عبر تقنية الفيديو لعدم وجود التحام بين اللاعبين، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تألق حارس الهلال ياسين بونو ومنع رأسية محمد رضا أزادي من هز الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الهلال التبديل الأول بنزول الحارس حبيب الوطيان، وخروج ياسين بونو بعد شعور المغربي بآلام عضلية، وفي الدقيقة 54 سجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال بلمسة سحرية، بعدما انفرد بالحارس حسين خاطر، بفضل تمريرة بينية متقنة أرسلها عبد الله الحمدان.

وأجرى ناساجي التبديل الأول بنزول خوسيه دورادو مكان مهرداد عابدي، وبعدها بدقيقة تلقى حارس الهلال حبيب الوطيان بطاقة صفراء لتعمد إضاعة الوقت أثناء تنفيذ ضربة المرمى، وفي الدقيقة 60 أجرى مدرب الهلال التبديلين الثاني والثالث بنزول ميتروفيتش مكان صالح الشهري، وسافيتش بدلا من عبد الله الحمدان.

وأجرى الفريق الإيراني تبديلين جديدين في الدقيقة 67: محمد رضا ترابي مكان إسماعيل باباي، وفرشيد إسماعيلي مكان حسين زمهران، وفي الدقيقة 78 سجل محمود قائد رحمتي الهدف الأول لناساجي بعد عرضية من أمير هوشمند أبعدها كوليبالي برأسه وارتدت إلى رحمتي الذي أطلق تسديدة صاروخية سكنت مرمى الوطيان.

ثم أجرى الهلال التبديلين الرابع والخامس، بنزول عبد الإله المالكي بدلا من سلمان الفرج، وخليفة الدوسري مكان كاليدو كوليبالي، بينما مرت الدقائق التالية دون جديد، ليحسم الزعيم صدارة المجموعة بالفوز 2-1.

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