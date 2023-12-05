خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

علم صدى البلد أن العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب تشهد خلافا حادا حاليا بسبب تدخله في عملها خلال الفترة الاخيرة.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض مؤخرا خلافا بين الثنائي، حيث طلب حسام حبيب من الشركة المنظمة لحفل شيرين تأجيله دون الرجوع إليها وهو ما تسبب في غضب شيرين عبد الوهاب ودفعها للعودة إلي القاهرة مع فريق عملها .

شيرين وحسام حبيب



وعلق المطرب وائل جسار، على أزمات المطربة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة توتر العلاقة بينها وبين زوجها حسام حبيب بعد تداول أنباء عن وقوع خلافات بينهم خلال الفترة الأخيرة.

وتابع وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2".

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