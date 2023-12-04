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رئيس التحرير
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برلمان

أزال الأدمن..ماذا ينتظر هاكر صفحة وزير الأوقاف الرسمية من عقوبات؟ اعرف الإجابة

محمد مختار جمعة وزير
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

عقوبة اختراق الصفحات؟.. تساؤلات عديدة ظهرت للنور بعد واقعة اختراق الصفحة الرسمية على فيس بوك للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن العقوبة التى ينتظرها القائم بعملية الاختراق.

ويقدم موقع صدى البلد عقوبات اختراق الحسابات والصفحات بعد تأكيد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف اختراق صفحته الرسمية على فيس بوك فيما يلى:

عقوبات اختراق الحسابات

جاء  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الخاصة بجرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، لكي يحقق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.

وتصدى القانون بعقوبات لكل من تسول له نفسه ويدخل دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

 ونصت المادة 14 على أن :"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا للقانون يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.

ووفقا لنص المادة رقم 41 من قانون الجريمة الإلكترونية فلا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

تفاصيل الواقعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم اختراق الصفحة الرسمية له على فيس بوك، منوها بأنه تمت إزالة “الأدمن” من التحكم بها.

وأكد وزير الأوقاف، في منشور له على الصفحة، أنه سيتم وقف النشر تمامًا على الصفحة لحين استرداد كامل التحكم بها، وجارٍ عمل محضر بذلك، وإبلاغ إدارة “فيسبوك”.

وشدد وزير الأوقاف، على أن ما يُنشر بها حاليا لحين إعلاننا عن استعادة كامل التحكم بالصفحة لا يمثلنا.

وتابع "سننشر ما نريد فقط على موقع الوزارة الرسمي "أوقاف أونلاين" أو على حسابنا على تويتر.. كما سننشر عليهما تأكيدنا من استعادة الحساب حال استعادته قبل معاودة النشر عليها".

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أزال الأدمن..ماذا ينتظر هاكر صفحة وزير الأوقاف الرسمية من عقوبات؟ اعرف الإجابة


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