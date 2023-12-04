أسامة كمال: نتنياهو يعيش أصعب فترات حياته السياسية .. ومطالبات بإقالته

استعرض الإعلامي أسامة كمال، تقريرًا نقلا عن إحدى الصحف البريطانية تتحدث عن موقف نتنياهو داخل إسرائيل في الوقت الحالي، إذ أن رئيس وزراء دولة الاحتلال يعيش واحدة من اصعب فتراته في الوقت الحالي.

حديث حول مستقبل نتنياهو

وقال "كمال"، خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، إن نتنياهو يعيش أصعب لحظة في حياته السياسية إذ أصبح مرفوض على المستوى الشعبي والدولي، وأصبح هناك مظاهرات ضده، وهتافات تطالبه بالاستقالة.

وتابع، أنه بالنسبة للموقف الرسمي أيضا هناك الكثير ينتظرون إقالته ليحصلوا على مكانه، والجميع يحاول استغلال الغضب الشعبي ضد نتنياهو.

واستكمل، أن نتنياهو مازال مستمر في إسرائيل بسبب النظام الحكومي المعقد في إسرائيل، وهو ما يعطي فرصة لاستمراره، خاصة أنه يستند على مسيرة سياسية طويلة، ولكنه مازال يحاول أن يبحث لمخرج عن الأزمة، والمخرج هو السنوار.

وأشار إلى أن التقرير نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو قرر يغتال يحيى السنوار أحد قادة حماس، والذي قد يعود من جديد لنتنياهو الشعبية داخل إسرائيل.