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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني لسموحة: الفوز على فاركو منحنا 3 نقاط هامة

أحمد سامي المدير
أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة

 أبدى أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، ارتياحه لفوز فريقه على فاركو، في إطار منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري.

وفاز سموحة على ضيفه فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم /الإثنين/ على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري.

وقال سامي، عقب المباراة: "وضعنا أكثر من سيناريو للقاء"، مشيراً إلى أنه يحدد دور كل لاعب، حتى البدلاء، وفقاً لكل سيناريو.

ولفت إلى أن فريقه أهدر العديد من من الفرص السهلة أمام مرمى فاركو، والهدف الذي سكن شباك الهاني سليمان "لم يكن متوقعًا".

وأضاف سامي أن سموحة حصل على ثلاث نقاط هامة، وأنه لا يهتم بالقفز أكثر من مركز في سلم ترتيب فرق مسابقة الدوري.

ونوَّه بأنه قرر منح لاعبي سموحة راحة سلبية لمدة 48 ساعة، بعد الفوز على فاركو.

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