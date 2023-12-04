وفد فرنسي يتوجه إلى إسرائيل في محاولة لتهدئة التوترات على الحدود اللبنانية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن وفدا فرنسيا سيصل إلى تل أبيب خلال الأيام المقبلة، للتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين لمحاولة العمل على إيجاد حل للاشتباكات المستمرة عبر الحدود وكذلك للحرب الأوسع بين إسرائيل وحماس.

ويضم الوفد الفرنسي مديرة السياسات الدفاعية بوزارة الدفاع الفرنسية أليس روفو، و المدير السياسي بوزارة الخارجية الفرنسية فريدريك موندولوني، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

ومن المتوقع أن يناقشوا أزمة الحرب في غزة مع المسؤولين الإسرائيليين، لكنهم لن يدخلوا القطاع ومن غير الواضح ما إذا كانوا سيسافرون من إسرائيل إلى بيروت.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الإدارة الفرنسية تتمتع بنفوذ كبير على السياسة الداخلية اللبنانية وقد تستخدم نفوذها للعمل على وقف الهجمات على إسرائيل من الحدود الشمالية.