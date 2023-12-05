رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم |سجل الآن

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موقعها الرسمي على الانترنت ، رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 ، مؤكدة على استمرار اتاحة التسجيل من اليوم الثلاثايي 5 ديسمبر 2023 حتى الأحد 31 ديسمبر 2023 .

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024

ويمكن الان لمن يهمه الأمر الدخول على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/

ولن يتمكن الطالب من استخدام رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلا بإستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكن الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب https://office365.emis.gov.eg/ .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 ، مؤكدة انه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا على قاعدة البيانات من خلال رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024 الالكترونية

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها في رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

امتحانات الشهادة الإعدادية

ومن جانبها .. أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنها كانت صاحبة الريادة فى تطبيق تجربة البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية العام الماضي والتى نجحت بنسبة 100% ولم يتم رصد أية شكاوى من الامتحانات وهى التجربة التى أشاد بها وزير التربية والتعليم الفني وقدم الشكر لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية لأول مرة، مؤكدة استمرار تطبيق تجربة البوكليت خلال امتحانات العام الدراسي الحالى.



كما أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 ستكون بنفس النظام المتبع في الأعوام السابقة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الورقة الامتحانية ستكون طبقا للمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات مشيرا إلى أن امتحان كل مادة دراسية سيخصص له ورقة أسئلة وكراسة إجابة لكل طالب كما هو متبع ومتعارف عليه وسيتم تدريب الطلاب عليها طوال العام الدراسي.

وفي ختام البيان الإعلامي، أكد شحاتة أن المديرية ستقوم بكافة الإجراءات اللازمة وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ووفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة العملية الامتحانية وعلي غرار ما تم تطبيقه خلال امتحانات العام الماضي وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات العامة والمحلية.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد شدد على أن الوزارة لن تسمح بالغش أو التسريب، وأنه على كل مديرية تعليمية الالتزام بضوابط الامتحانات ومنع الغش، مؤكداً على ضرورة إعلام الطلاب مبكرًا بطريقة تطبيق الامتحان.

ووجهت المديريات التعليمية عدة تعليمات لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023-2024 تمثلت فيما يلي:

يقوم الطالب برفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة 64، وفي حالة عدم المطابقة على المدرسة طباعة الاستمارة إلكترونية جديدة مطابقة للصورة الشخصية.

تحرر الاستمارة الإلكترونية تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة مع التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب ومطابقة الاستمارة الإلكترونية مع شهادة الميلاد وصورة الطالب على الاستمارة حسب الصورة الشخصية - مع كتابة رقم تليفون ولى أمر الطالب.

يقوم الطالب بإحضار 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح أمام الصورة، ويتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار فى جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها، خاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب، وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الإلكترونية.

يرفق بالاستمارة الإلكترونية أصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة ومختومة (1) مكونات الاستمارة عبارة عن (3) ورقات وهى الاستمارة الإلكترونية - بطاقة تحقيق الشخصية.