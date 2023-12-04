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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس لافتة.. أول ظهور لـ ابنة رانيا يوسف بعد تصريحات المساكنة

ابنة رانيا يوسف
ابنة رانيا يوسف

ظهرت نانسي مختار، ابنة الفنانة رانيا يوسف، في صورة جديدة، نشرتها عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، كأول ظهور لها بعد تصريحات والدتها عن المساكنة. 

وظهرت نانسي ابنة رانيا يوسف، في ستوري إنستجرام، وهي ترتدي ملابس شتوية ملفتة. 

 

رانيا يوسف والمساكنة 

أبدت الفنانة رانيا يوسف رأيها في المساكنة قبل الزواج قائلة إنها ترفض خوض تلك التجربة ولكنها لن تمانع إذ فعلت ابنتها ذلك ولن تمعارضها.

وأضافت رانيا يوسف في تصريحات تليفزيونية": "أنا لن أعيش المساكنة أعوذ بالله، أنا غير بنتي، وتربيتي غير تربيتها، ومش هامنعها لو عرفت باللي عملته".

وكشفت رانيا يوسف عن رأيها في المساكنة في حالة علمها بأن ابنتها تعيش المساكنة مع شاب فكيف ستتصرف، قائلة:" لن أتدخل في قرارها لأن قبولي أو رفضي لهذا الشيء لن يغير قرارها".

 

ابنة رانيا يوسف

كانت نشرت نانسي مختار - ابنة الفنانة رانيا يوسف - عدة صور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها خلال زيارتها لإحدى الكنائس. 

ووثقت ابنة رانيا يوسف، قيامها بإشعال الشموع داخل الكنيسة، وهو الأمر الذي حصل على استحسان والدتها ومتابعيها، حيث يحرص عدد من المسلمين على زيارة الكنائس وإشعال الشموع. 

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نانسي مختار ابنة الفنانة رانيا يوسف قد أثارت حالة كبيرة من الجدل؛ بعد ظهورها النادر من خلال تطبيق تيك توك، عبر حسابها الشخصي. 

وظهرت ابنة رانيا يوسف، بـ تاتوهات كثيرة على جسدها بمنطقة الأكتاف والقدم. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

رانيا يوسف - كتف قانوني

من جهة أخرى، أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن انتهائها من تصوير جميع مشاهد فيلمها الجديد كتف قانوني استعدادًا لعرضه فى السينمات.

ونشرت رانيا يوسف فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام من كواليس التصوير وعلقت عليه قائلة: ‏آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني.

وظهرت رانيا يوسف فى الفيديو وهي ترتدي فستانا قصيرا مثيرا للغاية وهو ما أثار الجدل على صفحتها الرسمية ما بين مؤيد ومعارض لهذه الإطلالة.

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ويسرا، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

 

أحدث أعمال رانيا يوسف

وبدأت رانيا يوسف وشريف منير مساء أمس الأول، الأربعاء، تصوير أولى مشاهد مسلسلهما الجديد بقينا اتنين، والذى كان يحمل اسم “قائمة الأماني” قبل تغييره.

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم ميمي جمال وعمرو وهبة ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، والذى سبق وقدم مع شريف منير مسلسله الأخير إيجار قديم وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه.

ابنة رانيا يوسف
ابنة رانيا يوسف
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