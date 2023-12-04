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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حقائق وأسرار أسماء المدن المصرية يكشفها عالم مصريات.. تفاصيل

أسماء المدن المصرية
أسماء المدن المصرية

كشف المؤرخ والباحث في علم المصريات الدكتور بسام الشماع لصدى البلد عن أصل أسماء المدن المصرية .

وأوضح الشماع أن بولاق الدكرور اسمها جاء من اسم "الشيخ أبو محمد يوسف بن عبد الله التكرورى" الذى نزل بها فى زمن العزيز بالله الفاطمى، مضيفاً أن الناس كانوا يعتقدون فيه الصلاح وعندما مات دفن في قبة ضريح وعُمل بجانبها مسجد فاشتهرت به المنطقة.

وأوضح الشماع: بالقاموس الجغرافي ان اسم بولاق أصله مصري قديم "بِلاق" و معناها المرساة أو الموردة، حيث سميت بولاق الدكرور عام ١٨٦٣ فى زمن الخديوي إسماعيل.

كما أوضح من خلال حملة صحح تاريخك مع بسام أن "المعادي " اسمها الأصلي "منية السودان" ثم "العدوية" ثم عزبة "برنجى ألاى" ثم "معادى الخبيرى" و هو اسم رئيس المعديات “الحاج على الخبيري” الذي كان يقوم بتعدية المواطنين عبر المياه.

وأفاد بأن كلمة " إفريقيا" جاءت من" أفريك" (يونانى) و تعنى الخالي من البرودة او الشمس أو " أفريجا " و تعني أرض الأفاريج وهم البربر الذين سكنوا جنوب قرطاجة ، حيث كان الفرس يضعون ماء النيل في ضمن كنوزهم .

أما عن  الإسكندرية فأوضح الشماع أنها  أُسست في 7 أبريل عام 331 قبل الميلاد، وأن "بيبليون" معناها مخطوطة .. و " ثيك " تعنى مستودع ... " بيبليوثيكا ألكسندرينا " هو اسم مكتبة الإسكندرية .

وأكد الشماع أن مدينة القاهرة في البداية كان اسمها  "المنصورية" تيمناً باسم مدينة المنصورية التي أنشأها الخليفة المنصور بالله إسماعيل والد المعز لدين الله خارج القيروان.

بولاق الدكرور عالم المصريات مؤرخ باحث

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