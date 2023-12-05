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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة جديدة.. صدمة للأهلي قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق، عن إصابة لاعب الأهلي محمود متولي.

وكتب الناقد الرياضي إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "إصابة محمود متولي بشد في العضلة الأمامية للقدم اليمنى، وسيحتاج 10 أيام ليكون جاهزا للعودة إلى التدريبات الجماعية". 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري ‏أبطال إفريقيا‎.‎

وشهد المران انتظام الثلاثي أنتوني موديست وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو في التدريبات الجماعية بصورة كاملة‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب‎.‎

ابطال افريقيا إسلام صادق الضاوي كريستو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي شباب بلوزداد الجزائري محمود متولي

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إصابة جديدة.. صدمة للأهلي قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال

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