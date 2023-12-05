مش عايز يصرف عليهم.. قصة أب دمر أسرته ورفض علاج زوجته

روي الشاب محمد، 37 سنة ما حدث من والده بعد عودتهم من السفر ، قائلا «أبونا طردنا ورمانا في الشارع ورافض يشوفنا أو يصرف علينا وحرم أختي من الميراث بعد زواجها من محامي ».

تفاصيل الازمة التي وقعت بين الأبناء والأب يروي تفاصيلها محمد خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، عبر برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، مؤكدا أن والده رفض الإنفاق عليه وعلى أشقائه خلال مراحل دراستهم بالجامعة، معلقا: «كان مشتري لنا شقة وبعد سنة أولى في الكلية رفض يدينا مصاريف بعد عودتنا لمصر، وبسبب قلة الفلوس حولت من كلية هندسة لكلية آداب جغرافيا».

وعلق محمد قائلا: «والدتي توفيت عام 2007 بسبب مرض القلب والسكر، خصوصا أنه رفض يديها فلوس العلاج وطلب من إخوتها الإنفاق عليها.

وتابع خلال لقائه الإعلامية نهال طايل : والدى رفض المساهمة في جهاز شقيقتي بالرغم من عمله مترجما في أحد المعاهد الأجنبية الخاصة، وحرم أختي من الميراث بسبب رفضه للعريس ووافق مقابل حرمانها من حقها».

وبشأن زيجات والده المتعددة، تابع محمد: «عرفنا أنه تزوج من بنت تعرف عليها على الإنترنت من دون علم أهلها وقامت والدتها بإقامة قضية هتك عرض وزواج قاصر على والدي، وكسبوا القضية وصرف أموال كثيرة على هذه الزيجة.

واستكمل محمد قائلا: « رفعنا قضية على والدي قضية أنا وأخوتي على والدي وتم الحكم عليه بدفع مقابل كبير، وتنازلنا عن القضية بعد الحكم واعتدى علينا بالضرب، وطلب مني وشقيقي إيجاد شقة».



