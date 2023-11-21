نهال طايل لـ كروان مشاكل: تمثيلك وحش زي صوتك.. والأخير: الجمهور بيقول عليا كروان

كشف التيك توكر كروان مشاكل، عن رأيه في نفسه في التمثيل والعمل في المجال الفني، مشيرا إلى أنه ممثل جيد وله مستقبل باهر في المجال الفني.

وقال كروان مشاكل، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، عبر برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، الجمهور بيقول عليا كروان، لترد عليه الإعلامية نهال طايل،: "تمثيلك وحش زي صوتك".

كروان مشاكل: محمد رمضان زيه زيي.. وشهرتي من الشارع.. فيديو

كشف كروان مشاكل، تيك توكر، سبب تسميته بهذا الاسم، مشيرا إلى أن الجمهور هو من أطلق عليه هذا اللقب؛ لإعجابهم بصوته.

وأضاف أن أهله يشعرون بالفخر بعد شهرته الكبيرة التي حققها، لافتا إلى أنه عندما يسير في الشوارع؛ يلقى ترحابا كبيرا منهم.

ولفت إلى أنه عاني كثيرا حتى اشتهر بين الناس في الشوارع، موضحا أنه يفكر في التمثيل، وهناك العديد من الممثلين على منصات التيك توك.

وتابع كروان مشاكل، أن والدته كانت دائما تطالبه بعدم إثارة المشاكل؛ إلا أنه كان يبادر بافتعال المشاكل، موضحا أنه لا فرق بينه وبين الفنان محمد رمضان بقوله: "فنان زيي زيه".