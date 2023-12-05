عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: الوضع في أوكرانيا صعب ودعم كييف سينتهي قريبا جدا

زيلينسكي وبايدن
زيلينسكي وبايدن

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتبر الوضع في أوكرانيا صعبا، وأن الأموال المخصصة في الإدارة الأمريكية لدعم كييف ستنتهي "قريبا جدا".


وقال ميلر للصحفيين في مؤتمر صحفي: "الوضع في ساحة المعركة صعب بالتأكيد، أما بالنسبة لطلب التمويل الإضافي، فنحن قلقون تماما من نفاد مخزون الأموال".


وأشار ميلر إلى أن أكثر من 97% من المبلغ الإجمالي قد تم إنفاقه بالفعل من الأموال التي خصصها الكونغرس الأمريكي في الأصل للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد ميلر أنه بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، استخدم البنتاغون 97% من المخصصات المتفق عليها سابقا لأوكرانيا، وكانت وزارة الخارجية قد أنفقت الأموال بالكامل.

بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. 

ووفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

موضوعات متعلقة

بوتين يخطط لزيارة الإمارات والسعودية الأسبوع الجاري

سرايا القدس تعلن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

لن ننتظر نهاية الحرب.. جيش الاحتلال يعتزم إجراء تحقيق بشأن أحداث 7 أكتوبر

وزارة الصحة الفلسطينية: لا توجد خدمات صحية في شمال غزة على الإطلاق

حمى وإسهال.. انتشار أمراض معدية بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

لا اغت.صاب ولا قطع رؤوس.. حماس: أكاذيب الاحتلال تهدف لشيطنة المقاومة الفلسطينية

بيان عاجل من بريطانيا بشأن هجمات الحوثي على السفن في البحر الأحمر

تونس.. وصول أول طائرة عسكرية تحمل 20 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة

ترشيحاتنا

شبورة مائية.. هيئة الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

القيادة المركزية الأمريكية: استهداف قواعدنا في سوريا بـ15 صاروخا من داخل العراق

رضا حجازي: اهتمام الرئيس السيسي بقطاع التعليم غير مسبوق

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول| ما هي؟

وزير التربية والتعليم: الرئيس السيسي وجه بتعيين 150 ألف معلم

وداعًا أرقام الهواتف.. واتساب WhatsApp يستعد لتغيير كبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم العروسة.. مفيدة شيحة تثير الجدل بفستان لافت من خطوبة ابنتها

جوليا روبرتس تخرج عن صمتها بشأن حبيبها السابق.. ماذا قالت؟

بعد المقاطعة.. طريقة عمل غسول الفم الطبي

مدرعات جديدة تنضم لعائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| صور

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ