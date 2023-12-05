امتلاك القوة| مصر تصنع الفرقاطات البحرية وتدخل نادي الكبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، كما تفقد الرئيس السيسي أجنحة المعرض الدولي، مشيدا بالمنتجات المصرية المعروضة التي تضاهي المنتجات العالمية.

كما شهد الرئيس السيسي، تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" طراز "ميكو A200"، التي تم تصنيعها في شركة ترسانة الإسكندرية بأيد مصرية بنسبة 100%، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).

جهاز الصناعات والخدمات البحرية

كان لـ "صدى البلد" جولة داخل جناح جهاز الصناعات والخدمات البحرية في معرض إيديكس 2023، حيث أن الجهاز هو أحد أجهزة وزارة الدفاع ، وتم تأسيسه وفقاً للقرار الجمهوري رقم 204 لعام 2003 وله شخصية إعتبارية ومركزه مدينة الإسكندرية، كما يساهم الجهاز من خلال أنشطته المختلفة في تنمية الإقتصاد في مجال الصناعات والخدمات البحرية بكافة أنواعها سواء بمعرفته مباشرة أو بواسطة الشركات التابعة له أو التي يتم إنشاؤها أو المشاركة بها أو من خلال وحدات إنتاجية أخرى يتصل نشاطها بنشاط الجهاز وشركاته لتحقيق أهدافه وتنمية موارده.

جهاز الصناعات والخدمات البحرية

يقوم جهاز الصناعات والخدمات البحرية بالأنشطة التالية: بناء السفن - إصلاح السفن - توريد وتشغيل وتأجير واستئجار جميع أنواع سفن الخدمات البحرية والخدمات والتوريدات اللازمة لمنصات وحقول البترول والغاز - تقديم الدعم اللوجيستى لجميع الوحدات البحرية - القيام بأعمال إنشاء وإصلاح وصيانة الأرصفة البحرية والموانىء والممرات الملاحية وأعمال التكريك والمسح البحرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية - القيام بأعمال الغطس والإنقاذ وأعمال اللحام والأعمال الفنية تحت الماء - والإستشارات البحرية.

ويسعى جهاز الصناعات والخدمات البحرية إلى الاستثمار في مشروعات جديدة في مجال الإنشاءات البحرية وخدمات اللوجستيات البحرية بالإضافة إلى الاستثمار في إنشاء وتطوير الموانئ وإدارتها.

جهاز الصناعات والخدمات البحرية

ويقوم الجهاز بإدارة مجموعة من الشركات الخاصة ببناء وإصلاح السفن وتقديم جميع خدمات النقل البحري والنهري ، حيث يتبعه حالياً 4 شركات، هى: الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن - شركة ترسانة الإسكندرية - شركة تريمف للنقل البحرى - شركة النيل الوطنية للنقل النهرى.

جهاز الصناعات والخدمات البحرية

شركة ترسانة الإسكندرية

شركة ترسانة الإسكندرية، وهي إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع للقوات البحرية المصرية، و حققت عبر تاريخها قفزات صناعية ترقى إلى أعلى المستويات والمعدلات العالمية في بناء السفن التجارية والحربية.، وكانت شركة ترسانة الإسكندرية سباقة في التصنيع الحربي المشترك، والتي كانت إحدى ثمارها تصنيع الفرقاطات البحرية "جوويند"، بالاشتراك مع الجانب الفرنسي والفرقاطة، الشبحية ميكو A200 مع الجانب الألماني.

جهاز الصناعات والخدمات البحرية

الفرقاطة ميكو 200

الفرقاطة طراز MEKO-A200 تعد الأكثر تطوراً فى السلاح البحرى المصرى، حيث تعمل على تعزيز قدرة مصر على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الإقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط، للوصول إلى قوة ردع توفر حرية الملاحة البحرية الآمنة فى ظل التحديات التى تشهدها المنطقة.

مميزات الفرقاطة ميكو 200

تمتاز بالقدرة على الإبحار لمسافة 6800 ميل بحرى

تصل سرعتها القصوى إلى 28 عقدة

يبلغ طولها الكلي 121.6 متر

تصل إزاحتها إلى 3931 طن

تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة

تعمل على مكافحة التهديدات المختلفة البحرية "سطحية – جوية – تحت السطح"

تعمل على مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية

تقوم بتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر

تمتاز بالقدرة على تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة مع تأمين السفن التجارية المارة بها،

تنفيذ عمليات الدعم الإنسانى بالمناطق المنكوبة

وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة فى توقيت قياسى، وفقاً لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وألمانيا.

جهاز الصناعات والخدمات البحرية

معرض إيديكس 2023

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 / 12 / 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك" بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يُعد معرض إيديكس 2023 هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر فى أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.