تركت وحيدة.. ياسمين عبد العزيز تعلق على أحداث غزة.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت على أحداث غزة: “تركت وحيدة”.

وتصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان احمد العوضي تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تداول رواد التواصل الإجتماعي فيسبوك صورهم وتصريحاته عنها بالحب و الاحترام خلال لقائه التليفزيونى وهو ما علق عليه بعض الجمهور هتتحسدوا.



وتعتاد ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وتتميز ياسمين عبد العزيز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.