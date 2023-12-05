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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

احترس من فضلك| أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس، بعد أن شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، فمن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

سيول مطروح.. تحذيرات من الأرصاد الجوية لمواجهة الطقس السيئ - الأسبوع
حالة الطقس 

حالة الطقس اليوم 

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التقلبات الجوية الحادة والسريعة التي تشهدها البلاد اليوم، حيث تتعرض لسقوط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى حد السيول، وسط نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية يكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وتتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية 

وكشفت خرائط الطقس عن استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة، التي تصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تحذير الأرصاد عن حالة الطقس

وشددت الأرصاد الجوية على قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر والقيادة ببطء واتباع جميع التعليمات المرورية، حفاظًا على أرواح المارة والركاب.

ونصحت الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من المنزل ليلا، لانخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء منعا للإصابة بنزلات البرد الحادة.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

«واحد وعشرون يوما في البيرو والإكوادور».. نص رحلي جديد للكاتب أحمد الدحرشي

بارد ليلا والصغرى 15 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم 5-12-2023

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات

القاهرة 23 15

6 أكتوبر 24 14

بنهــــا 23 15

دمنهور 22 15

وادى النطرون 24 14

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 23 15

طنطا 22 12

دمياط 22 15

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 25 17

السويس 24 15

العريش 24 13

رفح 23 12

رأس سدر 23 14

نخل 23 08

كاترين 22 05

الطور 28 16

طابا 26 15

شرم الشيخ 27 19

الاسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 21 11

السلوم 20 10

سيوة 23 09

رأس غارب 28 18

الغردقة 27 18

سفاجا 27 20

مرسى علم 28 20

شلاتين 27 23

حلايب 26 22

أبورماد 26 22

رأس حدربة 25 22

الفيوم 24 13

بني سويف 24 12

المنيا 24 11

أسيوط 24 11

سوهاج 25 14

قنا 26 15

الأقصر 28 14

أسوان 30 15

الوادى الجديد 29 10

أبوسمبل 28 14
 

عاجل..«الأرصاد» تحذر من سيول تضرب البلاد ..وتعلن أماكن سقوط الأمطار - أي خدمة - الوطن
حالة الطقس 

 

الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس الأرصاد السيول الامطار

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