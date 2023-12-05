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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«واحد وعشرون يوما في البيرو والإكوادور».. نص رحلي جديد للكاتب أحمد الدحرشي

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا، نص رحلي جديد للكاتب أحمد الدحرشي، معنون بـ"واحد وعشرون يوما في البيرو والإكوادور"، وذلك عن دار بصمة لصناعة الكتاب بفاس، ومن منشورات الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة بالدار البيضاء، ضمن سلسلة نصوص رحلية معاصرة.

ويشغل النص 312 صفحة من الحجم الكبير، وهو جزء من مشروع رحلي يعمل فيه الكاتب على أدب الرحلة المعاصرة، بدأه بنصه البكر الموسوم بـ"مشاهداتي من رحلتي إلى البيرو" (2016)، واتضحت المعالم أكثر في نصه الثاني "رحلة خاطفة إلى سويسرا"(2021).

 واليوم، يضيف هذا المنجز الرحلي الثالث لمؤلفه، لبنة جديدة إلى هذا المشروع، كما أن له عملا رحليا آخرا قيد الإنجاز، يتعلق برحلاته المتعددة التي قادته إلى بلاد الأندلس.

يذكر أن أحمد الدحرشي من مواليد مدينة العرائش سنة 1971، حكواتي، وعضو الأكاديمية الدولية مغرب الحكايات للتراث الثقافي اللامادي، وعضو الجمعية الدولية للكاميشيباي أو المسرح الورقي الياباني باليابان. صدر له في القصة القصيرة:" صرخة في ظلام الصمت" سنة 2018.

منشورات الجمعية المغربية الرحلة بالدار البيضاء أحمد الدحرشي واحد وعشرون يوما أدب الرحلة المعاصرة

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