وزير الأوقاف يستعيد صفحته الرسمية على الفيسبوك بعد اختراقها

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف استعادة صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كان وزير الأوقاف قد أوقف النشر أمس على الصفحة بعد اختراقها وإزالة الأدمن من التحكم بهاً وقال: "سنوقف النشر تماما عليها لحين استرداد كامل التحكم بها وجار عمل محضر بذلك وإبلاغ إدارة الفيسبوك"

ومنذ قليل أعلن وزير الأوقاف: إنه تم بحمد الله وتوفيقه من خلال فريق الأدمن بالصفحة ومعاونة مسئولي الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات إزالة المخترق للصفحة واستعادة كامل التحكم بها ، وقد تم تحرير محضر بالواقعة ، وجار التنسيق بين أدمن الصفحة ومسئولي الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات لاتخاذ مزيد من الإجراءات التأمينية للصفحة .

وفي اول تدوينة له بعد استعادة الصفحة كتب وزير الأوقاف قائلا:« الاصطفاف الوطني يتطلب أن نكون يدا واحدة في مواجهة التحديات وأن نبرهن على قوة وعينا وتحضرنا، والمشاركة في الانتخابات واجب واصطفاف وطني ودليل على قوة وعينا ونضجه».