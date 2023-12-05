الشيخ تميم باستقباله.. رئيس الإمارات يصل قطر لحضور القمة الخليجية الـ44| شاهد

وصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الدوحة، لحضور الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر.

وأفادت وسائل الإعلام الإماراتية بأن الشيخ محمد بن زايد يترأس وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال القمة الخليجية، وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في مقدمة مستقبليه.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية فمن المقرر أن تنعقد بالدوحة اليوم الثلاثاء، الدورة الرابعة والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي؛ في وقت عززت فيه دول المجلس الست من خططها للتكامل الاقتصادي والتجاري، باعتمادها مؤخرا الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع السكة الحديدية المعروف اختصارا بـ قطار الخليج، وتحديد التاريخ المحدد لتنفيذه وتشغيله في ديسمبر 2030.

وغرد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عبر منصة إكس مرحبا بالمشتركين في القمة الخليجية رقم 44 حيث قال “أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44”.

وأضاف أمير قطر عبر صفحته الرسمية علي إكس “أن القمة الخليجية رقم 44 تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة”.

وتابع تميم بن حمد: “يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها.”