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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1080 طن مخلفات وتراكمات بكفر غطاطي أسفل الدائري بالمنصورية واللبيني

رفع المخلفات
رفع المخلفات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه يتم إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات، بشكل دوري بكافة قطاعات المحافظة، وتقييم دوري لأداء الأحياء والمراكز والمدن، وتعاملهم الفوري مع ملف النظافة، ورفع المخلفات للوصول إلى المستوى المطلوب، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل برفع كافة المخلفات والرتش وتحسين مستوى النظافة أسفل الطريق الدائري كفر غطاطي في المنطقة المحصورة ما بين المنصورية وإسكندرية الصحراوي والمنطقة ما بين المنصورية وشارع اللبيني . 

واطلع المحافظ على جهود الحملات التي أسفرت عن رفع ١٠٨٠ طن من المخلفات الصلبة، والرتش في المناطق المشار اليها وذلك من خلال ٦٠ نقلة بالسيارات والمعدات ضمن أعمال التطوير الشاملة التي يشهدها القطاع بحي الهرم . 

وشدد المحافظ على رئيس الحي بالمتابعة الدورية للمنطقة، للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجددًا، مشيراً أنه تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات، وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والمركبات، مؤكداً التعامل الفوري حال رصد المخلفات أو تراكمات، لما لملف النظافة من أهمية سواء على المستوى البيئي أو الصحي أو الجمالي .

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