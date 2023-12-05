مطار العريش يستقبل 4 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة

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وصلت إلى مطار العريش الدولي، شمال سيناء ، خلال الساعات الماضية، 4 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية ،عبر الجسر الجوي من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية ، لدعم اشعب الفلسطيني في قطاع غزة.بسبب الحرب .



وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إن الطائرة الأولى من الأردن وتحمل 6 أطنان من المواد الإغاثية، والثانية من الكويت وتحمل 12 طنًا من البطاطين والخيام.الى جانب طائرتي مساعدات من ايطاليا محملتين بالمستلزمات الطبية والأدوية.

7000 طنا:

وأضاف زايد أنه بلغ عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولى منذ 12 أكتوبر الماضى 263 طائرة، حملت نحو 7000 طن من المساعدات المتنوعة، حيث تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش، ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى.

وأشار زايد إلى أن المساعدات التى حملتها الطائرات مقدمة من 35 دولة عربية وأجنبية و15 منظمة إقليمية ودولية، وهى عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة.

