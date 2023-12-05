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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسافر شغل.. اعرف خطوات استخراج تصريح العمل

تصريح العمل
تصريح العمل

يسعى الكثير من الشباب والمواطنين للسفر للخارج إما للدراسة أو للعمل، وعليه هناك مجموعة من المستندات اللازمة من أجل إتمام إجراءات السفر، من بينها تصريح العمل.

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لو عايز تسافر .. خطوات استخراج تصريح العمل

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استخراج تصريح العمل 2023 .. خطوات بسيطة وسهلة

ويعد تصريح العمل من بين الأوراق المهمة التي يجب تحضيرها لإتمام عملية السفر، ويمكن للمواطنين الحصول على تصريح السفر إلكترونيا بشكل بسيط وسهل.

استخراج تصريح العمل 

وتقدم الحكومة خدماتها للمواطنين عبر الإنترنت، وذلك في إطار التحول الرقمي وتقديم الخدمات عبر الإنترنت، والتي تشمل استخراج  تصريح العمل لأول مرة إلكترونيا.

خطوات استخراج تصريح العمل اونلاين

يمكن للراغبين فى الحصول علي تصريح العمل الدخول فقط للتطبيق الذي توفره وزارة الداخلية عبر الانترنت دون الحاجة إلى التوجه إلى المقر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل أونلاين

وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج تصريح العمل، والتي تشمل ما يلي:

- صورة من البطاقة الشخصية.

- صورة من جواز السفر.

- تصريح العمل القديم.

- صورة من الإقامة أو صورة من تأشيرة الخروج والعودة.

- صورة من تأشيرة العمل الموجودة داخل جواز السفر مع صورة الإجازة، في حالة إذا كان موظفاَ حكومياً.

خطوات استخراج تصريح العمل 

وتسعي وزارة الداخلية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الإلكترونية وحرصها على تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تفعيل الحصول على بعض المستندات إلكترونيا.

- تبدأ أولى خطوات الحصول على تصريح العمل بالدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

- كما تشمل خطوات استخراج تصريح عمل لأول مرة عبر الإنترنت اختيار أيقونة باسم «تصاريح العمل» من ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وزارة الداخلية.

- وهنا تظهر جميع الخدمات التي تتعلق بـ «تصاريح العمل»، حيث يتم الاختيار بين «تجديد تصريح عمل» أو «بدل فاقد تصريح عمل» أو «الحصول على مخالصة».

- فى هذه الخطوة يتم إدخال جميع البيانات بكل سهولة ويسر، ثم تحديد طريقة دفع الرسوم، بالإضافة إلى تحديد موعد استلام تصاريح العمل المطلوبة.

طريقة إنشاء حساب على موقع الوزارة

فى حالة عدم وجود حساب لك علي الموقع يمكن إنشاء حساب جديد عبر الخطوات التالية والتي تتضمن ما يلي:

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استخراج تصريح العمل 2023 .. خطوات بسيطة وسهلة

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لو عايز تسافر بالتقسيط .. اعرف تفاصيل و شروط قرض السفر

- يتم اختيار «إنشاء حساب جديد».

- ثم في الخطوة التالية إدخال جميع البيانات الشخصية الصحيحة، مثل الرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وأيضاً الوظيفة والمحافظة التابع لها.

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