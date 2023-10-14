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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو عايز تسافر .. خطوات استخراج تصريح العمل

تصريح العمل
تصريح العمل

يحاول العديد من المواطنين إيجاد فرصة عمل في الخارج، أو السفر؛ من أجل الدراسة، وعليه، هناك مجموعة من المستندات المهمة المطلوبة، من أجل إتمام عملية السفر، والتي من بينها “تصريح العمل”، والذي يتم تقديمه للجهات المختصة.

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استخراج تصريح العمل 2023.. تعرف على الخطوات

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استخراج تصريح العمل 2023 .. خطوات بسيطة وسهلة

وتقدم الدولة خدماتها بكل سهولة ويسر، عبر الإنترنت؛ من أجل إنجاز الأوراق والمستندات بشكل سريع، ويمكن للمواطنين أيضا الحصول على تصريح العمل إلكترونيا.

خطوات استخراج تصريح العمل أونلاين

تتيح وزارة الداخلية إمكانية الحصول على تصريح العمل عبر تطبيقها، حيث يمكن استخراج تصريح العمل لأول مرة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى التوجه لمقر مكتب العمل لاستخراجه.

المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح العمل 

هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج على تصريح العمل والتي يجب على المواطنين تحضيرها، وتشمل ما يلي:

- 3 صور شخصية لمقدم الطلب.

- صورة من تأشيرة السفر.

- صورة الصفحة الأولى من جواز السفر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- شراء ورقة تسمي «طلب لأول مرة»، ويمكن الحصول عليها من مكتب العمل ذاته أو المكتبة المجاورة له.

- يتم دفع مبلغ مالي قدره 200 جنيه عن كل عام بالنسبة لحاملي المؤهل العالي، و100 جنيه لغير المتعلمين.

إجراءات وخطوات استخراج تصريح العمل

- يتقدم الشخص إلى مصلحة العمل بنفسه، أو من يحل مكانه بموجب توكيل رسمي مسجل، بطلب استخراج أو تجديد تصريح العمل، وفي حالة تجديد التصريح؛ فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

- ألا يكون المتقدم من الفئات المحظور حصولها على تصريح العمل.

خطوات استخراج تصريح عمل لأول مرة 

هناك مجموعة من الخطوات التي يلزم على المواطن القيام بها من أجل استخراج تصريح عمل لأول مرة عبر الإنترنت، وتتضمن ما يلي:

- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.

- الضغط على خيار تصاريح العمل لأول مرة.

- عليك تسجيل الدخول، ثم كتابة البريد الإلكتروني والرقم السري.

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فرصه للعاملين بالخارج .. خطوات استخراج تصريح العمل من الانترنت

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لو مسافر .. المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح العمل

- في حالة عدم وجود حساب لك؛ يتم فتح حساب جديد، من خلال كتابة عدد من البيانات، ومن بينها الاسم رباعي، والبريد الإلكتروني، والجنسية.

- يتم تحديد تصريح العمل لأي دولة.

- وأخيرا سداد الرسوم المقررة التي يجري تحديدها.

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