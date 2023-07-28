لو مسافر .. المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح العمل

يسعي الكثير من المواطنين إلي السفر سواء من أجل الدراسة أو العمل وعليه هناك بعض المستندات المطلوبة لاتمام عملية السفر والتي من بينها تصريح العمل لتقديمه للجهات المعنية سواء للعمل أو للدراسة.



وتقدم الحكومة كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين من خلال الخدمات المقدمة عبر الانترنت والتي تشمل استخراج تصريح العمل لأول مرة إلكترونيا.

خطوات استخراج تصريح العمل اونلاين

خدمة جديدة أطلقتها وزارة الداخلية عبر التطبيق حيث يمكن للمواطنين الراغبين في استخراج تصريح العمل لأول مرة عبر الانترنت دون الحاجة إلى التوجه إلى المقر .

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل



تتضمن المستندات المطلوبة من أجل استخراج تصريح العمل مايلي :-

- يلزم إحضار 3 صور شخصية لمقدم الطلب.

- مما تتضمن المستندات المطلوبة صورة من تأشيرة السفر.

- وتشمل الأوراق صورة الصفحة الأولى من جواز السفر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- يتم شراء ورقة تسمي «طلب لأول مرة»، ويمكن الحصول عليها من مكتب العمل ذاته أو المكتبة المجاورة له.

- دفع مبلغ مالي قدره 200 جنيه عن كل عام بالنسبة لحاملي المؤهل العالي، و100 جنيه لغير المتعلمين.

إجراءات وخطوات استخراج تصريح العمل

- بعد تحضير الأوراق المطلوبة يجب أن يتقدم الشخص إلى مصلحة العمل بنفسه أو من يحل مكانه بموجب توكيل رسمي مسجل بطلب استخراج أو تجديد تصريح العمل، وفي حالة تجديد التصريح فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

- يشترط ألا يكون المتقدم من الفئات المحظور حصولها على تصريح العمل

طريقة استخراج تصريح عمل لأول مرة عبر الانترنت

هناك مجموعة من الخطوات التى يلزم على المواطن القيام بها من أجل استخراج تصريح عمل لأول مرة عبر الانترنت.

- الدخول إلي موقع وزارة الداخلية.

- الضغط على خيار تصاريح العمل لأول مرة.

- ومن ثم فى هذه الخطوة عليك تسجيل الدخول ثم القيام بكتابة البريد الالكتروني والرقم السري.

- وفى حالة عدم وجود حساب لك يتم فتح حساب جديد من خلال كتابة البيانات التالية من بينها الإسم الرباعي ثم كتابة البريد الإلكتروني وايضا الجنسية.

- أما فى تلك الخطوة يتم تحديد تصريح العمل لأي دولة.

- ثم سداد الرسوم المقررة التي يجرى تحديدها.