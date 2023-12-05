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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال لقائه رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية

وزير الإنتاج الحربي: نسعى إلى زيادة نسب المكون المحلي في منتجاتنا العسكرية

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي مع نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، الدكتور مهندس مصطفى مُرات شيكات نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

استهل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بنائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية والوفد المرافق. 

فتح آفاق للتعاون المشترك

 

واستعرض دور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وكذا دورها في مجال التصنيع المدني بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، موضحا أن اللقاء شهد بحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات التصنيع العسكري والتي تم مناقشتها بشكل مبدئي خلال اللقاءات التي تمت بين الجانبين بالشهر الماضي بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد الوزير "محمد صلاح" بالمشاركة المتميزة للجانب التركي بمعرض “EDEX 2023” بنسخة هذا العام من خلال (22) شركة تركية وهو ما يعكس تطوراً إستثنائياً في أعداد الجهات التركية المشاركة بمعرض إيديكس في ضوء التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات (المصرية - التركية) بالفترة الأخيرة والتي تتم في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكداً على أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى إلى زيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها العسكرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم بمختلف أوجه التصنيع لإمتلاك القدرة فى مختلف المجالات.

من جانبه أشاد الدكتور مهندس/ مصطفى مُرات شيكات نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2023” والتي تتميز بالتطور والتنوع، معرباً عن ثقته في الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبحثية والبشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي والتي يتطلع الجانب التركي للتعاون معها نظراً لأنها تعد إحدى أهم الكيانات الصناعية فى مصر، وأكد "شيكات" على أن “EDEX” أصبح ضمن مصاف المعارض الدولية الكبرى التى تتيح الفرصة لمختلف الشركات العالمية المنتجة للسلاح ومختلف الأنظمة الدفاعية للتباحث وتبادل الخبرات والرؤى في مجال التصنيع العسكري.

وأكد نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية على أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.

بدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" أكد خلال اللقاء على أن الإنتاج الحربى يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة محلية أو عالمية أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.

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EDEX EDEX 2023 زير الإنتاج الحربي الصناعات الدفاعية التصنيع العسكرى

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