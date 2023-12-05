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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع فتاة صدمها قطار أثناء عبور مزلقان في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقيت فتاة مصرعها بمحافظة الدقهلية عقب صدم قطار  لها، ميت غمر - الزقازيق ، على مزلقان السكة الحديد بقرية ميت الفرماوي بمركز ميت غمر.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بوفاة فتاة على مزلقان السكة الحديد  بقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر بعد أن صدمها احد القطارات.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر  إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصطدام القطار القادم من مدينة ميت غمر المتجة الى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بفتاه تدعى «اسماء محمد جوده » 22 عاماً، ربة منزل، ومقيمة بقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر.

واصطدم بها القطار على مزلقان السكة الحديد بقرية ميت الفرماوي أثناء عبورها المزلقان .

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ميت غمر  العام تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

اصطدام القطار السكة الحديد النيابة العامة بمحافظة الدقهلية محافظة الدقهلية مستشفى ميت غمر ميت غمر العام

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