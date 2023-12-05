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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل افتتاح السوق الدولية لـ الفرجة بمهرجان أيام قرطاج المسرحية

صدى البلد

افتتح مهرجان أيام قرطاج المسرحية ضمن أعمال دورته الـ٢٤ برئاسة الفنان د.معز مرابط، الدورة الأولى للسوق الدولية لفنون الفرجة بمدينة الثقافة وتستمر حتى ٧ ديسمبر، حيث تجمع بين الفن والتبادل التجاري، لتتيح فرصة لتطوير الشراكات وخلق فرص للتعاون خارج الحدود الجغرافية.

وتهدف السوق الدولية لفنون الفرجة، لتعزيز التزام طويل الأمد لمهرجان أيام قرطاج المسرحية تجاه أفريقيا والعالم العربي والمنطقة المتوسطية، مع السعي للتعاون مع الفنانين ووكلاء صناعة الفرجة الذين يشتركون مع المهرجان في نفس الاهتمامات والتوجيهات والأهداف، وتكون هذه السوق حيزا للتبادل والتعاون.

كما تشكل السوق مفترق طرق للمهرجان ومكانا للالتقاء من أجل تبادل نابض بالحياة وملموس ومستدام، كما أنها تستهدف فناني الأداء من جهة وصناع المسرح بمختلف تخصصاته وفناني الأداء المعاصرين والراقصين من جهة أخرى، والشخصيات الاعتبارية من أهل المهنة، بما في ذلك مديري المهرجانات ومديري البرمجة والمسارح والمنتجين والمؤسسات الفنية والراعين والمانحين.

وتوفر السوق مجالا لعرض المشاريع والإنتاجات الفنية والإبداعية وربط الصلة لتطوير فرص، وتحفيز التعاون المستدام والقابل للتحقيق، ويشمل السوق 3 محاور متكاملة من الأنشطة هي "الإنتاج والتوزيع وحشد التمويلات".


جدير بالذكر، أن الدورة ال٢٤ من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، انطلقت يوم 2 ديسمبر وتستمر عروضها حتي 10 ديسمبر، ويشارك فيها، أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي علي: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).

ويشمل محور برنامج "مسرح العالم"، عدة عروض منها: بلا عنوان من ايطاليا، أفريكان بارتي منبلا أسبانيا، هذه سلام من فنزويلا، كلاش ديجيتال من سويسرا، مازالت في طنجة وانا ممنوع من السفر من النمسا، بلا دولة من البرازيل، المدينة العالمية من ايطاليا، دراكولا من النرويج، الدب من روسيا، وعروض أخري من مختلف أنحاء العالم.

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