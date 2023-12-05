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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمحاربة السماسرة.. السياحة تطلق موقعا إلكترونيا جديدا يضم الشركات المصرح لها بتنظيم الحج

الحج السياحي
الحج السياحي

أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة موقعا إلكترونيا جديدا خاصة بالحج، يهدف الموقع الجديد إلى دعم جهود القطاع السياحي لمحاربة عمل السماسرة والوسطاء في رحلات الحج منعا للنصب علي المواطنين أو تعرضهم للخطر وضياع حقوقهم.

الموقع الجديد يضم جميع شركات السياحة المرخص لها بتنفيذ رحلات الحج السياحي للمواطنين هذا العام، ويمكن لكل مواطن الدخول الي الموقع لتحقيق هدفين رئيسيين، أولهما إذا كان المواطن قد إختار شركة بعينها للتقدم للحج السياحي من خلالها، فيمكنه الدخول إلى الموقع الجديد والتأكد من وجود تلك الشركات ضمن الشركات المصرح لها بتنفيذ رحلات الحج هذا العام، والهدف الثاني إذا لم يحدد المواطن الشركة التي سيتقدم من خلالها للحج السياحي فيمكنه الدخول إلى الموقع والبحث عن الشركة أو فروع الشركات الأقرب لمقر سكنه علي مستوي الجمهورية، والمفاضلة كذلك بين أكثر من شركة للمستوي الذي يرغب في أداء الحج السياحي به سواء خمس نجوم أو إقتصادي أو بري. 

ويحمل الموقع الجديد إسم " شركات العمرة والحج السياحي " ولا يضم أي شركة لها مواقف قانونية معينة أو ارتكبت مخالفات تمنعها من ممارسة العمل بتنفيذ رحلات الحج السياحي هذا العام ، وعنوان الموقع هو 
www.hajj.gov.eg

وناشدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة جميع المواطنين الراغبين في التقدم والسفر مع الحج السياحي البعد تماما عن السماسرة والوسطاء ودعتهم إلى الدخول إلى الموقع الجديد لاختيار شركة السياحة الأنسب والأقرب لكل منهم والتقدم إليها مباشرة مشيرة إلى أن الموقع يضم أكثر من 5325 ما بين مقر رئيسي وكافة الفروع لجميع شركات السياحة  بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت الغرفة، أن الموقع الجديد برعاية وضمان وزارة السياحة والأثار التي تسعى بكل جد إلى ضمان حقوق المواطنين ورعايتهم وتقديم أفضل خدمات لهم من خلال شركات السياحة المرخصة لها بذلك، كما أكدت الغرفة أن شركات السياحة وفروعها تنتشر بكافة ربوع مصر ويمكن للمواطن التقدم إليها مباشرة دون الحاجة لوسيط قد يضلل المواطن أو يعرضه لضياع حقوقه.

شركات ووكالات السفر والسياحة السفر والسياحة السياحي العمرة والحج القطاع السياحي شركات السياحة

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