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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل نهاية عقده مع الزمالك.. كواليس تمرد أحمد عبد الرحيم إيشو.. فيديو

احمد عبدالرحيم ايشو
احمد عبدالرحيم ايشو

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس تمرد لاعب الزمالك الصاعد أحمد عبد الرحيم إيشوقبل مفاوضات تجديد عقده مع النادي.

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إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

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وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب الزمالك أثار أزمة كبيرة داخل النادي بسبب تجديد عقده.

وأضاف حتحوت أن اللاعب من مواليد 2003، وجرى تصعيده مؤخرًا مع الفريق الأول، وشارك تحت قيادة أوسوريو في عدد من التدريبات.

وأشار حتحوت إلى أن آخر عقد وقعه اللاعب مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، خاصة أنه سبق ووقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم، مضيفًا أن أحد مسؤولي نادي الزمالك اجتمع مع اللاعب بشأن تجديد عقده مع النادي الفترة الأخيرة.

وتابع قائلًا: «لم يتم التوصل لأي اتفاق بين الطرفين خاصة أن اللاعب رفض بشكل رسمي عرض النادي عليه بشأن المقابل المادي، وقرر مغادرة الجلسة».

وتحدث حتحوت عن أن إدارة الزمالك غاضبة بالفعل من اللاعب، وتقرر عودته للتدريب مع قطاع الناشئين، إلا أنه رفض الأمر، وأبلغ النادي بالرحيل وبات يغيب عن التدريبات حتى هذه اللحظة، ويتجاهل الرد على اتصالات النادي.

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