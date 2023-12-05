13 إمامًا ومعلمًا وعضو هيئة تدريس وواعظة يفوزون بجوائز التحدث بالفصحى2023

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى2023م " , وذلك على النحو التالي :

أولًا: الفائزون بالمراكز الأولى :

م - الاسم - المديرية - الوظيفة - المركز - قيمة الجائزة

1 عبد الخالق جبريل أحمد جبريل - قنا - مدرس البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية – جامعة الأزهر – خطيب مكافأة - الثاني - 15000جنيه

2 سامح محمد محمود الشربيني - كفر الشيخ - موجه لغة عربية بالأزهر - الثالث - 10000جنيه

علمًا بأنه تم حجب الجائزة الأولى ؛ لعدم تحقيق أي من المتقدمين الدرجة المؤهلة لها .

ثانيًا : الحاصلون على جوائز مالية قدر كل منها 5000 جنيه :

م - الاسم - المديرية - الوظيفة

1 خالد محمد عطية إسماعيل - الشرقية - مفتش دعوة بمديرية أوقاف الشرقية

2 سعيد محمد محمد عبد الهادي - بني سويف - معلم أول بالأزهر– خطيب مكافأة

3 مهدي محمد مهدي مهدي - الشرقية - معلم أول لغة عربية – خطيب مكافأة

4 عبد الرحمن ناجح جاد الكريم - القاهرة - إمام وخطيب ومدرس

5 إسماعيل عثمان إسماعيل عثمان - القاهرة - ليسانس لغة عربية وآدابها - دار العلوم

6 مسعد محمد عبد المغني عواد - القليوبية - كبير معلمين لغة عربية – خطيب مكافأة

7 أسماء محمد أبو المعاطي البنا - الغربية - واعظة ومعلم أول بالأزهر

ثالثًا : الحاصلون على مجموعة كتب من إصدارات وزارة الأوقاف , وهي : ( المنتخب في تفسير القرآن الكريم , الأحاديث القدسية , موسوعة الثقافة الإسلامية ) وسيتم تسليمهم الكتب بمعرفة المديرية:

م - الاسم - المديرية - الوظيفة

1 إبراهيم محي محمد الشعشاعي - الغربية - إمام وخطيب ومدرس

2 محمود محمد أحمد علي - القاهرة - إمام وخطيب ومدرس

3 عماد الدين توفيق عبد الرحمن محمد - قنا - معلم أول العلوم الشرعية بالأزهر

4 علي محمد علي أبو طالب - الجيزة - ليسانس أصول الدين – خطيب مكافأة

