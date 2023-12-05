13 إمامًا ومعلمًا وعضو هيئة تدريس وواعظة يفوزون بجوائز التحدث بالفصحى2023

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى2023م " , وذلك على النحو التالي :
أولًا: الفائزون بالمراكز الأولى :
م - الاسم - المديرية - الوظيفة - المركز - قيمة الجائزة
1 عبد الخالق جبريل أحمد جبريل - قنا - مدرس البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية – جامعة الأزهر – خطيب مكافأة - الثاني - 15000جنيه
2 سامح محمد محمود الشربيني - كفر الشيخ - موجه لغة عربية بالأزهر - الثالث - 10000جنيه
علمًا بأنه تم حجب الجائزة الأولى ؛ لعدم تحقيق أي من المتقدمين الدرجة المؤهلة لها .
ثانيًا : الحاصلون على جوائز مالية قدر كل منها 5000 جنيه :
م - الاسم - المديرية - الوظيفة
1 خالد محمد عطية إسماعيل - الشرقية - مفتش دعوة بمديرية أوقاف الشرقية
2 سعيد محمد محمد عبد الهادي - بني سويف - معلم أول بالأزهر– خطيب مكافأة
3 مهدي محمد مهدي مهدي - الشرقية - معلم أول لغة عربية – خطيب مكافأة
4 عبد الرحمن ناجح جاد الكريم - القاهرة - إمام وخطيب ومدرس
5 إسماعيل عثمان إسماعيل عثمان - القاهرة - ليسانس لغة عربية وآدابها - دار العلوم
6 مسعد محمد عبد المغني عواد - القليوبية - كبير معلمين لغة عربية – خطيب مكافأة
7 أسماء محمد أبو المعاطي البنا - الغربية - واعظة ومعلم أول بالأزهر
ثالثًا : الحاصلون على مجموعة كتب من إصدارات وزارة الأوقاف , وهي : ( المنتخب في تفسير القرآن الكريم , الأحاديث القدسية , موسوعة الثقافة الإسلامية ) وسيتم تسليمهم الكتب بمعرفة المديرية:
م - الاسم - المديرية - الوظيفة
1 إبراهيم محي محمد الشعشاعي - الغربية - إمام وخطيب ومدرس
2 محمود محمد أحمد علي - القاهرة - إمام وخطيب ومدرس
3 عماد الدين توفيق عبد الرحمن محمد - قنا - معلم أول العلوم الشرعية بالأزهر
4 علي محمد علي أبو طالب - الجيزة - ليسانس أصول الدين – خطيب مكافأة