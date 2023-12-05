لماذا تتجه مصر لطرح سندات بالروبية الهندية؟.. السبب وقيمة الاكتتاب

قال أحمد معطي، محلل أسواق المال، إن إعلان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية البدء في طرح سندات دولية مقومة بعملة الروبية الهندية بقيمة تصل لنصف مليار دولار، تعتبر خطوة جيدة لتنويع مصادر التمويل بالنقد الأجنبي المختلف وتقليل الضغط على الدولار.

أكد معطي في تصريح خاص لصدى البلد ، أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل بالتوازي مع بدء تمثيل مصر رسميا داخل تجمع دول بريكس والذي تعد الهند جزء منه، وبالتالي يتوافق مع الاستراتيجيات الخاصة بالدول الأعضاء في طرح سندات بالعملات الخاصة بالأعضاء.

وأشار إلى أن دخول مصر لأسواق اسيا بما في ذلك الهند والتي تعد ثاني أكبر دولة آسيوية في مجالات التكنولوجيا وأسواق المال، وهو ما يعني استكمال المخططات الخاصة بالدولة للنفاذ للمستثمرين في آسيا سواء الصين واليابان والهند.

أوضح أن تلك الإجراءات تاتي ضمن مستهدفات النفاذ الي الأسواق الدولية والإقليمية المختلفة لتوفير التمويلات المطلوبة دون الضغط على الخزانة العامة وتوفير النقد الأجنبي.

سبق لوزير المالية الدكتور محمد معيط، الإعلان عن استهداف الوزارة طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار وهي مقومة بالروبية الهندية دون أن يفصح عن توقيت للطرح أو المخاطبات التي أجرتها الوزارة لبدء تلك الإجراءات.