أعلنت عدد قت.لى الجنود.. حكومة الاحتلال تتعهد مجددا بتدمير حماس

أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيلون ليفي، اليوم الثلاثاء، أن عدد قت.لى جنود الجيش منذ 7 أكتوبر وصل إلى 406.

وقال ليفي، إن جيش الاحتلال سيدمر كل قدرات حماس سواء العسكرية أو المدنية، مدعيا أن يمتلك كل الإمكانيات الهندسية لتدمير أنفاق حركة المقاومة الفلسطينية.

وأعرب عن التزام حكومة الاحتلال بتحقيق أهداف الحرب في غزة وإنهاء تهديد حماس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن الجيش هاجم مركز قيادة حماس في جباليا.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال، أن قواته تقدمت في جباليا شمال غزة، حيث داهم اللواء 551 ووحدة كوماندوز شايت 13 التابعة للبحرية مقر الأمن العام لحماس في المنطقة.

وفقا للصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الجيش الصهيوني إن الفرقة 162 بدأت في العمل بشكل أعمق في جباليا بعد الانتهاء من تطويق مخيم اللاجئين في الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أنه خلال اليوم الأخير، عملت القوات في جباليا لتدمير أصول حماس. وحدد الجنود مواقع الصواريخ والأسلحة الأخرى، ووجهوا غارات جوية على نشطاء حماس.

وتابع قائلا: "إنه في عمليات مشتركة نفذت مع الشاباك، داهم جنود الاحتياط في اللواء 551 وكوماندوز شايت 13 مقر الأمن العام لحماس في جباليا، ووجدوا أسلحة ومعدات مختلفة".