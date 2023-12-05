عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلنت عدد قت.لى الجنود.. حكومة الاحتلال تتعهد مجددا بتدمير حماس

الحكومة الاسرائيلية
الحكومة الاسرائيلية

أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيلون ليفي، اليوم الثلاثاء، أن عدد قت.لى جنود الجيش  منذ 7 أكتوبر وصل إلى 406.

وقال ليفي، إن جيش الاحتلال سيدمر كل قدرات حماس سواء العسكرية أو المدنية، مدعيا أن يمتلك كل الإمكانيات الهندسية لتدمير أنفاق حركة المقاومة الفلسطينية.

وأعرب عن التزام حكومة الاحتلال بتحقيق أهداف الحرب في غزة وإنهاء تهديد حماس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن الجيش هاجم مركز قيادة حماس في جباليا.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال، أن قواته تقدمت في جباليا شمال غزة، حيث داهم اللواء 551 ووحدة كوماندوز شايت 13 التابعة للبحرية مقر الأمن العام لحماس في المنطقة.

وفقا للصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الجيش الصهيوني إن الفرقة 162 بدأت في العمل بشكل أعمق في جباليا بعد الانتهاء من تطويق مخيم اللاجئين في الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أنه خلال اليوم الأخير، عملت القوات في جباليا لتدمير أصول حماس. وحدد الجنود مواقع الصواريخ والأسلحة الأخرى، ووجهوا غارات جوية على نشطاء حماس.

وتابع قائلا: "إنه في عمليات مشتركة نفذت مع الشاباك، داهم جنود الاحتياط في اللواء 551 وكوماندوز شايت 13 مقر الأمن العام لحماس في جباليا، ووجدوا أسلحة ومعدات مختلفة".

الاحتلال الاسرائيلي الحرب في غزة الجيش الصهيوني الحكومة الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية المقاومة الفلسطينية حركة المقاومة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي حكومة الاحتلال حركة المقاومة جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

تصدير 6 شحنات من الغاز الطبيعي خلال ديسمبر الجاري

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة استهداف جيش الاحتلال لمواقع بحرية تابعة لحركة حماس في غزة

طوفان الأقصى توجع إسرائيل.. المقاومة تعيد الأمل للعرب ونتنياهو يريدها حربا وخرابا

بعد توعد نتنياهو.. الاحتلال يجلي سكان غزة على بعد 4 كيلومترات من الحدود

مقاتلو حماس داخل إسرائيل.. شرطة الاحتلال تعترف: مازلنا بعيدين عن إعلان النجاح

الثمن باهظ ولا يمكن تحمله.. نتنياهو يعترف: حماس بدأت حربا قاسية وصعبة

رئيس الموساد السابق: ما حدث من الفلسطينيين يفوق الخيال

إسرائيل تعلن غزة منطقة عسكرية مغلقة

متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ اعرف التوقيت الصحيح وردد 50 دعوة مستجابة

ترشيحاتنا

الليلة .. القمر يظهر بنصف إضاءة فرصة لعشاق التصوير

3 خطوات تبعدك عن دوامة الشهوات وتعلق قلبك بالله

شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات | تفاصيل

بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)

أطعمة تصبح خطرا على الصحة في حالة وضعها في الثلاجة

رئيس وزراء قطر: تعزيز العمل الخليجي المشترك هو الطريق لتحقيق الاستقرار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة "الشايب" ..آسر ياسين ينضم لأبطال ولاد رزق 3

صدمة ريهام عبد الغفور بوفاة والدها.. 30 صورة تجمعهما سويا

وفاة ناهد فريد شوقي.. تعرف على العائلة الفنية من الأب إلى آية سماحة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

فيديو

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

وفاة ناهد فريد شوقى.. ماذا قالت عن علاقتها بوالدها ووالدتها هدى سلطان وابنها

ببراد منزلي.. طفلة فلسطينية تبيع الشاي أمام مستشفى ناصر بغزة.. فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ