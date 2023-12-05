جيش الاحتلال يعلن سقوط مسيرة في مستوطنة شمال إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن طائرة بدون طيار "معادية" دخلت المجال الجوي الإسرائيلي قادمة من لبنان.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تحطمت المسيرة بالقرب من مستوطنة مارجاليوت الشمالية.

وقال جيش الاحتلال إن خبراء المتفجرات يفحصون الجهاز؛ مؤكدا أنه لا توجد إصابات في الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في موقع رويسة ‏العاصي بالأسلحة المناسبة حيث حققوا فيه إصابات مباشرة.‏

وبحسب البيان؛ فقد شدد الحزب على أن ذلك الهجوم يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقــاومته الباسلة ‌‏والشريفة.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق أنه تم قصف ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة بـ 10 صواريخ من جنوب لبنان.

يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق صواريخ في اتجاه مواقع مستحدثة للاحتلال في تلال كفر شوبا المحتلة.